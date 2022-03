Cadice, quando la Storia arriva dal mare

ALESSANDRIA - Cadice è una città che non può prescindere dal mare. E' al di là dello Stretto di Gibilterra, in una posizione strategica. L'Atlantico è stato la sua croce ma, soprattutto, la sua delizia. Gli ha regalato commerci, fin dai tempi dei Fenici, e assicurato sviluppo. Ben protetta su un promontorio, Cadice ha un ricco passato di cui porta tracce nel centro storico, un suggestivo borgo con l'oceano a due passi.

Ne potranno apprezzare le suggestioni i partecipanti alla crociera che 'Il Piccolo' organizza con Msc, a bordo della Msc Orchestra (partenza da Genova il 27 giugno, ritorno il 7 luglio; tappe a Marsiglia, Malaga Cadice, appunto, poi Lisbona e, sulla via del ritorno Alicante, Minorca e Olbia).

Da vedere

Cadice forse non è la meta più celebre, ma è una città che - statene certi - vi sorprenderà. Il suo simbolo è la Cattedrale, realizzata in più di 100 anni Dall'alto del campanile, la vista è molto suggestiva. Di fronte al porto, plaza de San Juan de Dios, punto di partenza per addentrarsi nelle stradine del centro storico. Altro punto spettacolare, la Torre Tavira. Imperdibile, poi, il Mercado Central de Abastos, tripudio di colori e sapori. Tra le bellezze, il Castillo de San Sebastian, su un isolotto nel punto in cui termina la spiaggia de La Caleta, la più famosa della città. l

Dove prenotare

Il viaggio (con organizzazione tecnica di Cala Majòr, via Bofferio, Asti, 0141 436848) può essere prenotato in una delle agenzie che collaborano con il giornale Il Piccolo: