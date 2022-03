Am+: intervento all'acquedotto tra via Melgara e corso Dante

VALENZA - Tra martedì 22 e venerdì 25 marzo verrà sostituito un tratto di rete acquedotto all’incrocio tra via Melgara e corso Dante a Valenza, danneggiata da terzi durante le operazioni di posa della fibra ottica nello scorso mese di dicembre.

Ad annunciarlo è Am+, che spiega anche come i lavori comporteranno la parziale chiusura e occupazione dei sedimi stradali, ma non determineranno una generale interruzione della fornitura. Solo alcune utenze nelle immediate vicinanze del cantiere verranno riallacciate alla nuova tubazione e pertanto saranno soggette a sospensioni temporanee.