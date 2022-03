Valenza: flash mob per la pace dei bimbi della Sette Fratelli Cervi

VALENZA - Si sono ritrovati in tanti, oltre un centinaio di bambini di sette classi della Sette Fratelli Cervi di Valenza, con il supporto dei loro insegnanti. Il motivo? Un flash mob organizzato per dire 'no alla guerra'. I più piccoli, quattro classi di prima, hanno disegnato con i loro corpi la scritta 'Pace' nel piazzale d'ingresso della scuola. Poco distanti gli altri, a fornire il loro supporto organizzativo.

La piccola manifestazione, davanti a tantissimi genitori, è stata anche altro, tra cartelloni realizzati per l'occasione e bandierine: gli alunni hanno rappresentato il loro messaggio anche a gesti, tutti insieme, imparando per l'occasione a comunicarlo con la lingua dei segni universale, un mezzo di comunicazione in grado di raggiungere l'umanità intera.

Particolarmente toccante l'intervento, interrotto dall'emozione e dalla commozione, di una piccola alunna di prima, ucraina da tempo in città, in pensiero per i nonni, rimasti dove infuria il conflitto.

«Abbiamo voluto dare un messaggio positivo - spiega la preside Roberta Mortara - I bambini hanno un approccio molto sentito all'attualità, il loro è un deciso desiderio di pace»