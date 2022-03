Valenza, temporaneo stop alla raccolta per l'Ucraina

VALENZA - A Valenza il Comune interrompe (momentaneamente) la campagna di raccolta di generi di prima necessità in aiuto alle vittime della guerra in Ucraina. La decisione è stata presa in attesa di ricevere comunicazione dalla Regione Piemonte del canale istituzionale di destinazione di quanto raccolto, anche alla luce della notevole quantità di materiale ricevuto. «Un ringraziamento a tutti coloro che hanno dimostrato ancora una il grande cuore di Valenza» dice l’assessore ai Servizi Sociali e Volontariato Rossella Gatti.