Valenza dice no alla violenza sulle donne

VALENZA - Ieri, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'assessore alle pari opportunità del Comune di Valenza Rossella Gatti ha presentato la campagna '1522' contro la violenza sulle donne (numero antiviolenza e stalking).

Si tratta di manifesti e segnali che saranno esposti in tutta la città per stimolare all'uso del numero unico per segnalare episodi di violenza. Sullo stesso filone si inserisce il video realizzato in collaborazione con l'istituto Cellini e la Polizia Locale, per diffondere il 'Signal for help', il gesto con una mano sola che può essere utilizzato da una persona per avvisare gli altri che si sentono minacciati e hanno bisogno di aiuto durante una videochiamata o di persona.