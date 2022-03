Vale Mado, la firma di Palazzo. Tutti i finali di giornata

Ancora una volta sono state tantissime le emozioni nella domenica di calcio provinciale: riviviamo, come sempre, la giornata di campionato passando in rassegna le varie categorie.

In serie D è magro il bilancio delle 'nostre' formazioni: sicuramente prezioso il punto ottenuto dal Casale a Montjovet contro Pont Donnaz, mentre Hsl Derthona subisce uno stop inaspettato a Imperia. I nerazzurri liguri vincono 3-1, mister Zichella non riesce a celebrare in maniera adeguata i 12 mesi trascorsi sulla panchina dei leoni.

Hsl, tre schiaffi dall'Imperia La rete di Akouah nel finale rende meno amara la sconfitta, ma i nerazzurri dominano buona parte della gara

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Va ancora peggio in Eccellenza, con Castellazzo e Acqui alle prese con due pesanti battute d'arresto. La formazione di Fabio Nobili perde 2-1 a Torino contro il Cbs (non basta Zunino) e ora la salvezza diventa una chimera, l'Acqui invece paga un avvio di gara tutto da dimenticare e si arrende 3-2 al cospetto di Alba Calcio. Di Cirio e Guazzo le reti dei bianchi.

Acqui e Castellazzo, doppio stop che pesa Merlo perde 3-2 contro Alba Calcio, Nobili 2-1 in casa del Cbs

Promozione: dopo la vittoria della Luese Cristo nell'anticipo di ieri, il colpo di giornata lo mette a segno la Valenzana Mado, che grazie a una rete di Palazzo sbriga la pratica Ovadese e resta in corsa. Una PastorStay esagerata travolge l'Asca con un nettissimo 4-0, reti bianche a Basaluzzo tra Arquatese e Novese.

Ovadese, sconfitta di misura a Valenza Basta una rete alla formazione orafa. Primo tempo deludente, ripresa migliore ma senza troppi sussulti

Decide Mocerino,

la Luese Cristo allunga ancora Partita vera al 'CentoGrigio' contro una Gaviese mai doma e gagliarda: finisce 1-0 per la capolista

Prima Categoria: al Felizzano basta un gol perpiegare le resistenze del Cortemilia e si tratta di un risultato che vale moltissimo, in quanto lo Spartak fa 0-0 a San Salvatore con il Monferrato e ora è staccato di sei lunghezze. El Amraoui e Giannichedda lanciano la Capriatese, 3-0 al Tassarolo, la Fulvius perde 2-1 a San Giuliano e il Solero piazza l'acuto a Costigliole al termine di un confronto pieno di emozioni.

In Seconda Categoria, si completa il clamoroso sorpasso al comando: la Frugarolese, nel finale, passa 2-0 a Sale e supera in classifica l'Atletico Acqui, battuto 1-0 a Viguzzolo. Ora il punteggio recita 43 per Tafuri e 42 per i termali, ma i giochi sono comunque ancora apertissimi. Quargnento di misura sulla Castelnovese, 1-1 in Boschese-Fortitudo.

Infine la Terza Categoria, con Pizzeria Merella Beach sempre più in alto dopo il rocambolesco 3-2 sul terreno dei Boys Ovada, e con Fortuna Melior che convince grazie al 4-1 rifilato a Gs Lobbi. Molto bene anche la Junior Asca.