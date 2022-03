Covid: in provincia di Alessandria 128 contagi, 1 decesso e 91 guariti

ALESSANDRIA - È di 128 contagi, 1 decesso e 91 guariti dal Covid-19 il bilancio sulla pandemia da Coronavirus fornito per la provincia di Alessandria dai dati dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Sul suolo regionale oggi sono stati comunicati 1.108 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 6,9% dei tamponi eseguiti (16.151, di cui 13.622 antigenici).

Il totale dei casi positivi diventa 992.412, così suddivisi su base provinciale: 82.273 Alessandria, 45.506 Asti, 38.429 Biella, 132.324 Cuneo, 75.086 Novara, 527.673 Torino, 35.298 Vercelli, 35.592 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.869 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.362 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (-1rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 699 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.836. I tamponi diagnostici finora processati sono15.810.579 (+16.151 rispetto a ieri).

I decessi diventano 13.083

Sono 4, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti).

Il totale diventa quindi 13.083 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.756 Alessandria, 782 Asti, 499 Biella, 1.596 Cuneo, 1.048 Novara, 6.242 Torino, 604 Vercelli, 422 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 134 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 936.761 (+1.036 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 77.446 Alessandria, 43.440 Asti, 36.682 Biella, 126.168 Cuneo, 72.211 Novara, 501.509 Torino, 33.225 Vercelli, 33.523 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.751 extraregione e 8.806 in fase di definizione.