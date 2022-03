Pnrr, dal Comune di Mirabello richieste di fondi per 7 progetti

MIRABELLO - Il Comune di Mirabello ha presentato a metà febbraio sette richieste di contributo nell’ambito del Pnrr per interventi legati al contenimento del dissesto idrogeologico, alla messa in sicurezza degli edifici di proprietà pubblica e alla messa in sicurezza stradale.

Il sindaco Marco Ricaldone ha sottolineato come «l’ideale sarebbe andare a rielaborare progetti condivisi tra Comuni per apportare migliorie alla qualità della vita sul territorio e per investire di più sul territorio mettendo da parte i campanilismi».

Intanto il Comune mirabellese provvederà ad appaltare gli interventi relativi al primo lotto di asfaltatura che riguarderanno principalmente le aree non interessate dai lavori per la stesura della fibra ottica e, con i fondi assegnati nel 2021, si provvederà, non appena terminato l’anno scolastico (per non interferire con lo svolgimento delle lezioni) agli interventi alla scuola dell’infanzia sia negli ex locali della caldaia e cucina, oltre ad una rinfrescata della facciata interna, che si affaccia sul cortile dell’oratorio.