Valenza a fianco dell'Ucraina. Giovedì alle 21 la fiaccolata

VALENZA - Valenza è a fianco della popolazione ucraina, con le parole ma pure con i fatti e le azioni. Prima il voto unanime in consiglio comunale, poi la raccolta di generi di prima necessità promossa dall'assessorato alle politiche sociali (coperte, vestiti, prodotti per l'igiene, pannolini, cibo confezionato) per la quale si potrà portare tutto direttamente in Comune, in orario d'ufficio, quindi l'annuncio del sindaco che ha detto che a Palazzo Pellizzari si esporrà la bandiera dell'Ucraina, ora anche la fiaccolata.

L'aveva proposta il capogruppo e segretario della Lega Boccardi, la si farà giovedì alle 21.

L'appuntamento è per giovedì alle 21 in piazza XXXI Martiri, sotto il Comune che fornirà un po' di candele ai partecipanti.