Boccardi: «A Valenza si faccia una fiaccolata per dire no alla guerra»

VALENZA - Giovedì sera il consiglio comunale di Valenza ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno del Pd per condannare la guerra in Ucraina. Sullo stesso tema è la proposta del segretario e capogruppo della Lega nella città del gioiello, Daniele Boccardi. L'idea è quella di «organizzare una fiaccolata per dire no senza se e senza ma alla guerra con un momento che vuole essere e dare un segno di solidarietà a tutte vittime di quanto sta accadendo, a prescindere dai colori politici e dalle ideologie».

«Quello che sta accadendo in Ucraina, alle porte dell’Unione Europea, dove il sonno della ragione ha ancora una volta generato il mostro chiamato guerra non può lasciare indifferente la nostra comunità - spiega l'esponente del Carroccio - L’uso delle armi mette in forte credibilità la maturità del nostro mondo, un mondo dove i problemi sono globali, un mondo che non può permettersi salti all’indietro come le guerre, mentre per risolvere i conflitti deve essere prioritario il saper dialogare attraverso la diplomazia ai vari livelli. Ormai i missili, nel 2022, come dice Elon Musk, ceo di Tesla, servono solo per andare su Marte, guerra e morte devono essere sempre e comunque condannati. Il Covid-19 ha già dimostrato a sufficienza quanti danni abbia causato e continuerà a produrre, diretti ed indiretti. E la guerra è ciò di cui nessuno ne ha bisogno, proprio nessuno. Di qui un invito accorato a tutta la cittadinanza valenzana, a tutte le sue componenti a partire dall’amministrazione, a partecipare per dire, lo ripeto, un no forte e chiaro alla guerra, solidali con chi in questo momento sta soffrendo».