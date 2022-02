Chiude (ma resta allestito fino a giugno) il centro vaccinale a Valenza

VALENZA - Ha chiuso ma rimarrà allestito - a disposizione fino a giugno in caso di emergenza per tutta la provincia di Alessandria su richiesta dell'Asl - il centro vaccinale di Valenza, nella palestra della scuola Sette Fratelli Cervi. Nel frattempo l'attività vaccinale tornerà operativa all'ex Mauriziano.

Nel corso della sua attività l'hub alla Sette Fratelli Cervi ha consentito di effettuare oltre 52mila somministrazioni con una copertura superiore all’83,7% della popolazione vaccinabile residente in città. Nel cortile davanti al centro vaccinale di via Camurati nelle ultime settimane era stato allestito un punto tamponi per gli studenti e presto sarà allestito un punto tamponi per tutta la cittadinanza in viale Manzoni, davanti alla farmacia comunale.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Volontariato del Comune, Rossella Gatti, dopo aver curato in prima persona, dalla fase della progettazione alla realizzazione del centro vaccinale, fondamentale per il contrasto al Covid-19 si dice «orgogliosa dei risultati ottenuti e della collaborazione di tutte le associazioni di volontariato cui vanno i ringraziamenti per il loro operato come a tutti coloro che hanno consentito di umanizzare la struttura con gli allestimenti interni ed esterni».