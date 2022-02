Don Bosco: Roberto Casone nuovo direttore generale

ALESSANDRIA - Dalla serie A, con Milan e Sampdoria, a un nuovo ruolo nel calcio dilettantistico della nostra provincia: Roberto Casone è il nuovo direttore generale della Don Bosco, storica società alessandrina, che nel 2021 ha festeggiato 70 anni di vita.

Classe 1951, di Suardi, cresciuto nel settore giovanile rossonero, Casone ha giocato anche nel Como, nell'Arezzo, nella Ternana, nel Casale e nel Vigevano e vanta anche due presenze nella nazionale Under 21. Vigevano è stato anche il club in cui ha debuttato come allenatore. Poi cinque stagioni alla Fulvius, intervallate da una all'Acqui, Vogherese, San Carlo, Casale alla juniores, Lomello e Arenzano.

Ora una nuova sfida calcistica, in un sodalzio che, oltre alla prima squadra in Terza Categoria, ha molte formazioni nel settore giovanile, che vuole ancora potenziare.