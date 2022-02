Prende vita la collaborazione tra For.Al e Galdus Formazione

VALENZA - È iniziata la collaborazione tra For.Al e Galdus Formazione: gli allievi del corso Its 2 ‘Tecnico superiore per la produzione di manufatti di alta oreficeria made in Italy’ hanno infatti svolto un modulo di incassatura al microscopio presso la sede ‘Vincenzo Melchiorre’ di Valenza.

Gli allievi dell’ente di formazione milanese hanno seguito le lezioni tenute dal professor Renato Libralesso. «For.Al da sempre è aperto a collaborazioni - commentano Alessandro Traverso e Veronica Porro, presidente e direttore generale di For.Al - con coloro che condividono con la nostra agenzia idee innovative e iniziative tese ad offrite il meglio ai propri studenti».

Intanto, la sede di Valenza ha attivato, in collaborazione con l’Ime (Istituto Mestieri d’Eccellenza), il corso ‘Tecnico specializzato nelle lavorazioni orafe al banco’, percorso formativo della durata di seicento ore di cui 240 di stage in azienda, a cui partecipano tredici allievi.

L’Ime, creato da Lvmh nel 2014, è un programma di formazione professionale che consente al gruppo di assicurare la trasmissione dei propri savoir-faire unici e di promuovere nei confronti dei giovani i mestieri artigianali tradizionali, favorendo al contempo l’occupazione giovanile.

Unico nell’industria del lusso, l’Ime offre percorsi di formazione grazie a partnership con prestigiose scuole europee dei settori chiave tra i quali, per l’appunto, la gioielleria,

Sul finire dello scorso anno è stato attivato anche il corso ‘Tecnico specializzato di progettazione orafa’, frequentato da quattordici allievi, che contempla invece una durata di 1200 ore di cui 400 di stage.