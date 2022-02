Lavoro, For.Al assume con la recruiting week

For.Al ha organizzato una ‘Recruiting week’ per offrire un’opportunità nelle 4 sedi di Alessandria, Valenza, Casale e Novi a tutte le persone in cerca di lavoro in tre settori: magazzino/logistica, distribuzione impianti e saldo carpenteria.

Fino a venerdì 18 febbraio gli interessati potranno candidarsi inviando a recruiting@foral.it il proprio curriculum vitae insieme all’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Come oggetto della mail occorrerà riportare il settore a cui si è interessati, quindi ‘magazzino/logistica’ per candidarsi in ambito servizi di logistica, ‘distribuzione impianti’ per candidarsi come installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione e ‘lamierista’ per la saldo carpenteria.

I candidati selezionati parteciperanno poi a brevi percorsi formativi gratuiti con scopo di inserimento lavorativo in aziende in cerca di personale.

«Attraverso la recruiting week, For.Al mette in atto un’azione concreta e finalizzata a sostenere l’occupazione nel nostro territorio - riferiscono il presidente Alessandro Traverso e il direttore generale Veronica Porro - cogliendo anche opportunità di formazione gratuita».