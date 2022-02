La Polizia Locale di Valenza presterà servizio anche a Bassignana

VALENZA - Entra nella fase operativa la convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia municipale tra il Comune di Valenza e il Comune di Bassignana.

Da questa settimana, infatti, gli agenti della Polizia Locale di Valenza presteranno servizio nel comune di Bassignana come già avviene a Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello e Pietra Marazzi.

L’adesione del Comune di Bassignana rappresenta un momento importante nella sempre maggiore collaborazione tra i comuni del Valenzano e un importante passo avanti verso una polizia del territorio che svolga le proprie funzioni sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.

Il sindaco di Bassignana, Eleonora Vischi, non nasconde la propria soddisfazione per lo sforzo ottenuto ringraziando il sindaco di Valenza Maurizio Oddone - che ha incontrato con il comandante della Polizia Locale, Gianluigi Talento – per la disponibilità manifestata per raggiungere l’importante traguardo.