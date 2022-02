Via Mattarella, i residenti al sindaco: «Vogliamo dignità»

VALENZA - Si rivolgono al sindaco Maurizio Oddone diversi residenti delle case popolari Atc di via Piersanti Mattarella.

Chiedono risposte dopo mesi di lamentele: «Un paio di settimane fa (l’11 gennaio su Il Piccolo) le avevamo chiesto di comunicarci le operazioni in programma sul territorio da sua indicazione» dice un comitato di residenti. «La palla era in mano sua, l’ha lanciata verso via Mattarella? È un nostro diritto esserne al corrente. Il suo silenzio ci fa molto male e ci fa dedurre - accusano - che quella mattina (il 30 settembre 2020, in occasione della visita con il presidente Atc Paolo Caviglia nda) lei sia venuto qui solo per i nostri voti. Se fosse il contrario una risposta ce l’avrebbe fornita, crediamo di meritarla. Sono mesi che i problemi della nostra via sono a conoscenza dei giornali, noi ci siamo appellati a lei perché si era identificato come sindaco amico, ma non abbiamo visto amicizia e nemmeno interesse. È una vergogna, ed è ancora più vergognosa la totale indifferenza dell’amministrazione nei nostri confronti» dice il gruppo in rappresentanza di una quarantina di famiglie dislocate in 3 palazzi.

«Sono state portate via solo due auto abbandonate, altre rimangono, dove c’era stato l’incendio è stato fatto un rattoppo ma sono stati lasciati i tubi marci, e per quanto riguarda il solo civico 1 da tempo i citofoni non funzionano, è una cosa che abbiamo segnalato senza risultati anche alla manutenzione di Atc, postini e corrieri hanno difficoltà nelle consegne e il problema è ancora più grave quando a casa c’è qualcuno malato, costretto ad assentarsi dal lavoro. Molte porte sono rotte e il ballatoio, con fili elettrici scoperti, è al buio da oltre un anno - spiegano - Da elencare ci sarebbe tanto altro, tutte cose di cui è al corrente. Vogliamo risposte attraverso i fatti. Vogliamo che la nostra via si riappropri della sua dignità come ci aveva promesso». Spiega Atc che nell’ultimo anno, oltre alla soletta incendiata e alle azioni nei singoli alloggi su segnalazione, si è effettuata la verifica completa delle coperture e di tutti i punti luce del vano scala al civico 7. Manutenzioni ordinarie.

Il gazebo con Caviglia

Oddone, da noi interpellato, getta acqua sul fuoco: «Rassicuro i residenti, che è giusto segnalino i problemi. Anzi, nei prossimi giorni, questa settimana o la prossima, sarò presente in via Mattarella con un gazebo (nei mesi scorsi c’erano stati quelli del Pd nda) per ascoltare le loro segnalazioni. Se potrà, compatibilmente con i suoi impegni, verrà anche il presidente Caviglia». Atc a Valenza è prossima a intervenire (quest’anno) nell’ambito del 110% in via Falcone 1 e piazza Vittime di via Fani 4. Inoltre, dal Pnrr, alla riqualificazione (nel 2023) del fabbricato di via Noce 33.