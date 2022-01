'Risveglio di Primavera' non si farà: rimandato l'appuntamento di Apre 22

VALENZA - Non si farà il secondo spettacolo previsto per la rassegna Apre 2022 del Teatro Sociale di Valenza. 'Risveglio di primavera' della compagnia Potenzialievocati Multimediali, per la regia di Gabriele Vacis, doveva andare in scena questo sabato, 29 gennaio ma è stato rinviato a data da destinarsi. Le cause sono «motivi non dipendenti dalla volontà del teatro e degli organizzatori».

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, che sarà comunicata a breve. Per maggiori informazioni rivolgersi alla biglietteria del teatro dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30 tramite l'e-mail biglietteria@valenzateatro.it o contattando il numero 0131.920154.

Rimane confermato invece il prossimo appuntamento con Alessandro Benvenuti che metterà in scena il suo monologo 'Panico. Ma rosa' venerdì 11 febbraio.