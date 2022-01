Orlando (Pd): «Cadranno tutte le bugie dell’amministrazione Oddone»

VALENZA - «Cadranno, una ad una, tutte le bugie dell’amministrazione Oddone». Parole del coordinatore valenzano del Pd Giosuè Orlando in merito al tira e molla sul centro dialisi cittadino, dal quale fino a poche ore fa era stata paventata una chiusura che ora sembra scongiurata.

«Spiace constatare che, in un momento come questo di pandemia, le prime falsità rivelate siano legate alla sanità.

Eppure, è stata proprio la sanità il cavallo di battaglia della campagna elettorale del sindaco Oddone, puntando proprio sul potenziamento dell’ex Ospedale Mauriziano e sull’accorpamento di tutti i servizi nella stessa struttura. Di fatto, è la sanità stessa ad evidenziare l’inconsistenza dell’azione politica di questa amministrazione. Non ci sarà nessun potenziamento dell’ex Ospedale Mauriziano, che non rientra più nei piani della Regione. Al suo posto probabilmente sorgerà una Casa di Comunità e un Ospedale di Comunità. Servizi dislocati, non si sa dove, non si sa quando».

Più nello specifico sull'affaire Centro Dialisi: «Indecente, invece, l’incertezza sul Centro Dialisi, con continue dichiarazioni prima di chiusure, poi di riaperture, che si spera non siano sempre uno spot elettorale sulla pelle dei poveri pazienti. Sono solo di alcuni mesi fa le roboanti rassicurazioni del sindaco Oddone e dell’assessore regionale alla sanità Icardi, con l’impegno di assunzione di nuovi medici a tempo determinato e indeterminato, riguardo alla continuità del servizio. Ieri sembrava certa la chiusura per mancanza di medici, questa mattina, guarda caso, dopo l’intervento sugli organi di stampa da parte del consigliere regionale Domenico Ravetti e del capogruppo valenzano del Partito Democratico Davide Varona, improvvisamente è stato trovato un medico, ribaltando completamente le dichiarazioni fatte nella giornata di ieri da parte dell’ASL-AL. È opportuno sapere se questa provvidenziale assunzione avrà una continuità o è una soluzione temporanea.

Serve chiarezza, serve progettualità, ma soprattutto serve serietà per il futuro dei servizi sanitari valenzani, che non possono e non devono essere oggetto di alcuna propaganda».