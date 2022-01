342 positivi, nessun decesso e 117 guariti, ma il tasso di positività sfiora il 16%

ALESSANDRIA - Sono 1 milione 600 mila i vaccini anti-Covid a disposizione del Piemonte per il mese di gennaio, un numero sufficiente a coprire il target medio quotidiano di 50 mila somministrazioni al giorno annunciato dal presidente Alberto Cirio.

La struttura commissariale si è comunque già resa disponibile, qualora necessario, a integrare le dosi. A questi quantitativi si sommano anche 84.500 dosi di Pfizer pediatrico, di cui nelle prossime settimane ne sono attese altre 216 mila. I 5-11enni in Piemonte sono 246 mila: al momento hanno aderito in 47 mila e ne sono stati vaccinati quasi 15 mila. L'obiettivo è completare tutti quelli che hanno aderito prima che ricominci la scuola.

La situazione dei contagi

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.619 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 1.543 dopo test antigenico), pari al 15,9% di 16.452 tamponi eseguiti, di cui 10.404 antigenici. Dei 2.619 nuovi casi gli asintomatici sono 1760 (67,2%). I casi sono così ripartiti: 1.433 screening, 863 contatti di caso, 323 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 508.866, così suddivisi su base provinciale: 42.625 Alessandria, 24.367 Asti, 17.022 Biella, 72.000 Cuneo, 39.617 Novara, 266.248 Torino, 17.663 Vercelli, 18.599 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.309 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 8.416 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.294 (+52 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 109 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 78.688. I tamponi diagnostici finora processati sono 11.846.510 (+ 16.452 rispetto a ieri), di cui 2.747.420 risultati negativi.

I decessi diventano 12.065

Sono 6 i decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 12.065 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.601 Alessandria, 731 Asti, 449 Biella, 1.487 Cuneo, 966 Novara, 5.777 Torino, 555 Vercelli, 383 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

416.710 guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 416.710 (+1.062 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 33.407 Alessandria, 20.359 Asti, 13.571 Biella, 59.201 Cuneo, 33.140 Novara, 221.567 Torino, 14.953 Vercelli, 15.645 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.626 extraregione e 3.241 in fase di definizione.

Reale Group torna in campo con i suoi volontari

Reale Group, in collaborazione con l'Asl Città di Torino, torna a contribuire alla campagna vaccinale. I suoi volontari, che si sono distinti nell'esperienza maturata nel 2021 presso il Reale hub CV-19, forniranno assistenza e accoglienza a chi si recherà presso l'hub vaccinale del Sermig. "Il Piemonte è una regione fortunata, perchè accanto all'eccellenza e alla dedizione dei suoi operatori sanitari può contare sullo straordinario supporto del suo tessuto imprenditoriale, al nostro fianco fin dall'inizio di questa difficile pandemia, come ha fatto Reale Mutua, insieme ad altre importanti realtà piemontesi esempio virtuoso di responsabilità sociale”, affermano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi.