Dall'Eccellenza in giù ecco le nuove date

TORINO - Slittano in avanti tutti i campionati regionali - e si attende una comunicazione anche per i provinciali - da una a tre settimane, nel tentativo di far passare l'onda alta dei contagi da Omicron.

L'Eccellenza, in particolare, riprenderà domenica 16 - ma la finale di Coppa Italia regionale resta programmata per il 6 per non far slittare la fase interregionale - con il turno originariamente in programma domenica 9.

Per Promozione, Prima e Seconda Categoria due settimane di slittamento: il 23 si giocano i recuperi, che coinvolgono Gaviese-Trofarello, Novese-Santostefanese, Ovadese-Cit Turin e tutta la quattordicesima giornata del girone G di Prima e del girone H di Seconda, dal 30 in poi l'ultima di andata di tutti e tre i campionati. Stesso iter anche per le competizioni giovanili a livello regionale: il weekend del 22-23 gennaio i recuperi, dal 29-30 in poi si riparte con la calendarizzazione originariamente programmata per il 16.

Coronavirus: in provincia 1197 contagi e 210 guariti. Un decesso In Piemonte 11515 nuovi casi. Continuano a crescere i posti occupati nei reparti di terapia intensiva

Forti le perplessità delle società coinvolte - che devono fare quasi tutte i conti con uno o più positivi in rosa e che difficilmente potranno riprendere gli allenamenti in tempo per presentarsi in campo il 23 gennaio: il protocollo attualmente prevede che nel momento in cui si contrae il coronavirus la visita medica perda valore e vada rifatta preceduta da un ecg dopo 30 giorni dalla avvenuta guarigione.

Difficile riuscire a ottenere quindi tutte le idoneità in tempo e per di più con l'impossibilità di chiedere un ulteriore rinvio perché i giocatori non sono più malati ma 'in via di guarigione': il Comitato ha promesso di tenere monitorata costantemente la situazione, ma è discretamente probabile che almeno per gli ultimi tre livelli del calcio italiano arrivino ulteriori rinvii.