Il Pd dopo le code all'hub vaccinale: «Il sindaco sia più presente»

VALENZA - Il circolo di Valenza del Partito Democratico interviene sui due giorni di disagi appena trascorsi al Centro Vaccinale della città dell'oro, quando si è arrivati anche a due ore di attesa per le somministrazioni ai prenotati.

«Il sindaco ha fatto tutto quello che poteva per evitare il clamoroso disservizio di cui è responsabile l'Asl? - si chiedono i dem - Perché alle associazioni di volontariato è stato chiesto di supportare la cooperativa con solo due persone per volta? Perchè l'apertura del centro vaccinale è stata concentrata solo nelle giornate di venerdì e sabato e non ha avuto una programmazione più completa?».

Si fa riferimento al sindaco Maurizio Oddone in qualità di responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio: «Data l'attuale crescita dei contagi, la disperata ricerca al tampone, il concentrarsi negli ultimi giorni dell'apertura del centro vaccinale che ha visto il formarsi di lunghe code, chiediamo all'amministrazione di fare chiarezza. È nostra premura precisare che non abbiamo mai chiesto la chiusura del centro vaccinale, ma la collocazione in un luogo più idoneo, che non togliesse spazio indispensabile e vitale per centinaia di bambini in un periodo per loro difficilissimo. Invitiamo il Sindaco a concentrarsi meno sulle polemiche, ma ad essere più presente in questo momento delicato».