La scuola che è diventata ambasciatrice di legalità

L’impegno per la legalità da ieri hanno, ufficialmente, un testimonial in più. È l’istituto comprensivo di Valenza, che prima un nome vero nemmeno ce l’aveva (si chiamava Valenza A) e che ora ne ha due. E che nomi: Paolo e Rita Borsellino. Per celebrarli senza ritualità ma cercando di trasmettere il testimone della loro opera ieri erano a Valenza, con la regia del preside Maurizio Carandini in collaborazione con il Comune tanti ospiti: tra loro Marta Fiore (figlia di Rita Borsellino), Don Luigi Ciotti (Libera), Gian Carlo Caselli (ex magistrato) e Vittorio Teresi (ex magistrato e presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino)