Stasera 'Per tutta la vita' al Cinema Sociale di Valenza

VALENZA - Questa sera alle 21 al Cinema Sociale di Valenza verrà proiettato 'Per tutta la vita', con un cast d'eccezione composto da Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo.

Andrea e Paola sono innamoratissimi ma coltivano sogni diversi: lui un figlio, lei un trasferimento di lavoro a Copenhagen; Vito e Sara sono ex coniugi molto arrabbiati l'uno con l'altra, per il dispiacere del figlio Giulio; Edo e Marco sono amici fraterni e fanno tutto in quattro insieme alle rispettive mogli, Giada e Viola: ma Marco e Giada non sanno che Edo e Viola sono amanti. Quando viene dato l'annuncio che un gruppo di coppie, comprese quelle già citate, sono state sposate da un falso prete e dunque i loro matrimoni vengono annullati dalla Sacra Rota, a ognuno viene data la possibilità di rivalutare la promessa reciproca e 'confermare o ribaltare il verdetto' emesso in chiesa.

La biglietteria aprirà alle ore 20.30, biglietto d'ingresso a 6 euro e c'è la possibilità di acquistare la CineCard (5 ingressi a 25€). È consigliata la prenotazione a biglietteria@valenzateatro.it oppure allo 324.0838829 (martedì al venerdì dalle 16 alle 19)