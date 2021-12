Valenza, Istituto Borsellino: la cerimonia di intitolazione

In diretta dal Teatro Sociale di Valenza ‘La Memoria non mente mai’, evento clou della cerimonia di intitolazione dell’ex istituto comprensivo Valenza A a Paolo e Rita Borsellino. Ospiti Marta Fiore (figlia di Rita Borsellino), Don Luigi Ciotti (Libera), Gian Carlo Caselli (ex magistrato) e Vittorio Teresi (ex magistrato e presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino).

Modera il preside Maurizio Carandini.