Ciotti, Caselli, Teresi e Fiore a Valenza per i Borsellino

VALENZA - Oggi Valenza è la capitale della legalità. Solo così si può provare a riassumere la giornata di intitolazione ufficiale dell'ex Comprensivo Valenza A a Paolo e Rita Borsellino, un palinsesto ricco (iniziato in viale Oliva e proseguito con l'evento ‘La Memoria non mente mai’ al Teatro Sociale) che sta continuando ancora in questi momenti al Centro Comunale di Cultura con l'incontro riservato agli studenti del Cellini di Valenza.

Grandissimi ospiti nella città del gioiello, personalità di spicco che hanno fatto su più fronti la storia nella lotta alla mafia: Marta Fiore (figlia di Rita Borsellino), Don Luigi Ciotti (Libera), Gian Carlo Caselli (ex magistrato) e Vittorio Teresi (ex magistrato e presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino).