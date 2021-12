Un grande mix di arti e culture nella mostra di gioielli al For.Al di Valenza

VALENZA - La sede ‘Vincenzo Melchiorre’ dell’agenzia formativa For.Al di Valenza ospiterà fino a giovedì 23 dicembre la mostra itinerante ‘Il futuro è il nostro gioiello’, realizzata nell’ambito del programma Erasmus+KA2, con i manufatti degli allievi delle scuole orafe di tutta Europa.

Nei locali di via Raffaello sono pertanto ben visibili i monili realizzati non solo dagli allievi del For.Al ma anche degli istituti Kekpa Diek (Volos, Grecia), Mokume (Salonicco, Grecia), Escuela de Arte3 (Madrid, Spagna), British Academy of Jewelry Baj (Londra, Inghilterra) ed Escola Artistica Soares Dos Reis (Porto, Portogallo).

«Un mix di stili e di culture – commentano Alessandro Traverso e Veronica Porro, rispettivamente presidente e direttore generale For.Al – e molti spunti creativi interessanti».

Intanto è alle porte il primo appuntamento con l’open day della sede valenzana, previsto mercoledì 15 dicembre dalle ore 14 alle ore 18 (il secondo sarà sabato 15 gennaio dalle 9 alle 12), occasione utile per conoscere da vicino la scuola e prendere visione dei programmi dei corsi gratuiti finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di formazione e al raggiungimento della Qualifica professionale di ‘Operatore alle Lavorazioni dell’Oro e dei Metalli Preziosi’ e di ‘Operatore del Benessere - erogazione dei servizi di trattamento estetici’. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede al numero 0131 952743.