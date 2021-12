Sabato per famiglie al 'Sociale': c'è Nonnetti

VALENZA - Sabato 11 dicembre alle 16.30 il Teatro Sociale di Valenza apre il sipario al primo appuntamento teatrale dedicato alle famiglie con lo spettacolo 'Nonnetti', di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola della compagnia Coltelleria Einstein, realtà conosciuta e apprezzata su tutto il territorio alessandrino e non solo.

Lo spettacolo, consigliato dai 6 anni in su, racconta la giornata di due nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa.

Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire!

Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia.

L’idea artistica nasce dal desiderio di esprimere con l’azione, la forza delle persone anziane. L’osservazione condivisa nella vita e nei laboratori teatrali con gli anziani, lo studio e l’osservazione delle relazioni e dei ritmi che si creano in un momento fragile e decisivo della vita, hanno stimolato la compagnia a lavorare senza l’utilizzo delle parole, cercando nel movimento la forza comunicativa. Un equilibrio squilibrato per i protagonisti, una coppia che sceglie il divertimento e il gioco nel coalizzarsi contro il mondo esterno e nella sottile battaglia di soprusi l’uno contro l’altro.

La comicità è ricercata nell’invenzione che ciascun protagonista usa per stupire l’altro, il gioco per divertirsi alle spalle dell’altro o contro chi disturba il delicato equilibrio interno. La sfida della ricerca è mantenere il sottile filo teso e coerente tra azione e invenzione.

Ingresso 5 euro (a partire dal 4°componente della stessa famiglia 3 euro)

Apertura biglietteria: dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19, il sabato dalle ore 10 alle 12.30. La prenotazione è sempre consigliata, via e-mail (biglietteria@valenzateatro.it) o telefonicamente (0131.920154 - 324.0838829).

Il prossimo appuntamento della rassegna Sabato Pomeriggio in Famiglia è sabato 18 dicembre con la proiezione del film animato "Ron. Un amico fuori programma".