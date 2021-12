Aurora Treccarichi racconta il Prandi naïf

VALENZA - Giovedì alle 15 nella sala conferenze del Centro Comunale di Cultura di Valenza è in programma il secondo appuntamento dedicato a Pier Paolo Prandi.

A relazionare sul pittore sarà la professoressa Aurora Treccarichi. L’evento, dal titolo ‘L’arte Naïf è organizzato in collaborazione con l’Unitre. La conferenza si focalizzerà sulle caratteristiche dell’arte dei pittori ‘ingenui’ analizzando oltre ad alcune opere esemplari del maestro valenzano, morto lo scorso marzo, anche dipinti di alcuni tra gli autori più rappresentativi del genere. Saranno analizzate opere del primo periodo più marcatamente naïf fino ai lavori in cui l’artista interpreta in modo del tutto personale il lessico del Realismo Magico.

Il calendario 2022 di Pier Paolo Prandi

La conferenza sarà anche l’occasione per presentare il calendario 2022 dedicato all’artista: sono state scelte alcune delle sue opere più rappresentative. Lo si potrà acquistare al costo di 10 euro presso la Biblioteca Civica, la Cartolibreria Giordano e il Mondadori Bookstore di Valenza. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza all’Uspidalì. Le diverse iniziative per ricordare Pier Paolo Prandi sono realizzate anche con il contributo della Regione Piemonte.