Scuola dedicata a Paolo e Rita Borsellino

ALESSANDRIA - L'ormai ex istituto comprensivo Valenza A il 14 dicembre sarà il protagonista dell'evento di intitolazione a Paolo e Rita Borsellino, nel corso di una giornata ricca di spunti, compresi una manifestazione a teatro (ore 10.30) e un incontro con gli studenti (ore 15, al Cellini). Tra gli ospiti, don Luigi Ciotti e l'ex magistrato Gian Carlo Caselli, oltre a Chiara Corrao (nipote di Rita Borsellino), intervenuta in video durante la conferenza stampa di presentazione della giornata, svoltasi in prefettura. A fare gli onori di casa, il prefetto Francesco Zito. Il dirigente Maurizio Primo Carandini ha spiegato le motivazioni che lo hanno indotto a dedicare l'istituto a due dei protagonisti della lotta alla mafia.