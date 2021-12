Mascherine obbligatorie all'aperto a Valenza? In caso di assembramento

VALENZA - Sarà valida solo in caso di assembramento, vale a dire nelle circostanze in cui, pur all'aperto, si troveranno molte persone raggruppate l'ordinanza in emanazione dal sindaco di Valenza Maurizio Oddone in queste ore, nel tardo pomeriggio di oggi o nella mattinata di domani.

La mascherina sarà obbligatoria all'aperto solo al presentarsi di determinate condizioni, sarà perciò un provvedimento più 'morbido' di quello adottato ad Alessandria. La mascherina si dovrà indossare al mercato del sabato ad esempio per non incorrere in sanzioni, e altrettanto si dovrà fare in caso di eventi natalizi (o di altra natura) particolarmente partecipati. Ma non verrà richiesta per una passeggiata in centro se per strada ci sono poche persone.

In attesa del testo, l'impressione è che l'interpretazione sarà affidata al buon senso. Quello che è certo è l'intento del Comune, quello di un rafforzativo all'adozione di comportamenti prudenti e di un deterrente per gli indisciplinati, che se non saranno spaventati dal potenziale contagio lo saranno dalle altrettanto potenziali sanzioni.

L'ordinanza resterà in vigore fino al 15 gennaio prossimo.