A Valenza Movie va in onda Freaks Out

VALENZA - Torna l'appuntamento settimanale con Valenza Movie, la rassegna cinematografica al Teatro Sociale. Questa sera, mercoledì 1 dicembre, sarà in programma alle 21 'Freaks Out' il nuovo film di Gabriele Mainetti. La biglietteria aprirà alle 20.30, il costo dell'ingresso è di 6 euro a persona. Sarà ancora possibile acquistare la Cinecard a 25 euro, per un totale di 5 ingressi.

È consigliata la prenotazione contattando biglietteria@valenzateatro.it. La rassegna salterà il prossimo mercoledì, 8 dicembre, per poi ritornare la settimana successiva, il 15, con il film 'Per tutta la vita'.