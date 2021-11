Sorveglianza speciale per cinque persone socialmente pericolose

ALESSANDRIA - Su disposizione del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Torino, su proposte presentate dal Questore di Alessandria, il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Alessandria ha dato esecuzione a 5 sorveglianze speciali di pubblica sicurezza.

Le articolate analisi dei profili criminali dei soggetti hanno evidenziato che avevano subito diverse condanne, con altri procedimenti penali pendenti, tali da qualificarli come persone socialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il loro permanente stato di disoccupazione e propensione a compiere atti illegali, nonostante gli avvisi orali del Questore a tenere un comportamento conforme alla legge, hanno indotto la Questura a richiedere idonee misure, più afflittive, all’Autorità Giudiziaria, che potessero incidere sui loro atteggiamenti, con il duplice scopo di impedire ai proposti possibili iniziative dirette alla commissioni di altri delitti e nel contempo consentire un più efficace controllo nei loro riguardi da parte delle forze dell'ordine.

Infatti, l’applicazione delle Sorveglianze Speciali da parte del Tribunale di Torino ha imposto ai cinque giovani, tra l’altro, l’obbligo di rientrare la sera prima delle 21 e non uscire la mattina prima delle 7, non frequentare locali pubblici dalle 18 alle 21, non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza ed in alcuni casi anche il divieto di allontanarsi dal luogo di abituale dimora senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità.

Si tratta di: