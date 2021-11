Piscina a Valenza? C'è la proposta di un'azienda di costruirla ex novo

VALENZA - Ci sono novità sul fronte della piscina, uno dei punti più caldi della campagna elettorale dello scorso anno. Il sindaco di Valenza Maurizio Oddone, in una nota, comunica che «un'impresa ha avanzato la proposta di costruire ex novo l’impianto natatorio. Ovviamente dovranno essere seguiti tutti i passaggi amministrativi e verificate tutte le condizioni di fattibilità». Solo un'ipotesi, almeno per ora.

Nella stessa nota il primo cittadino aggiorna anche sul ‘Project Financing’ per l’illuminazione pubblica: «destinato a dare a Valenza una rete più al passo con i tempi, che ne accresca l’efficientamento e aumenti il risparmio, con una ricaduta positiva su tutta la cittadinanza i diversi aspetti. Si tratta di un percorso che, come ribadito più volte, non si può compiere in tempi strettissimi, ma deve rispettare una serie di passaggi che devono essere obbligatoriamente effettuati e sono imprescindibili»

Ancora, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, sono recentemente stati assegnati a Valenza tre finanziamenti per complessivi euro 1.600.000.

«In questi mesi l’amministrazione comunale di Valenza ha preferito lavorare in silenzio. Nelle prossime settimane e mesi spiegheremo alla città, nel dettaglio, quanto è stato ora annunciato, nella convinzione che il percorso dell’amministrazione debba sempre avvenire nella massima trasparenza, con fatti concreti e non con annunci».