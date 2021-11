Camminare lungo il Po: 600 km dal Monviso al mare Adriatico

CREMONA - “Il Cammino del Po, dal Monviso alla foce del fiume Po” è un percorso di oltre 600 km sulle rive del Grande Fiume, che parte da Pian del Re sul Monviso e termina a Pila.

Il cammino, presentato sabato scorso a Cremona, si articola in quattro aree, che rimandano alle fasi evolutive del Po: la nascita (da Pian del Re a Torino), lo sviluppo (da Torino a Cremona), la maturità (da Cremona a Ferrara) e la trasformazione (da Ferrara a Pila). Il percorso, che attraversa Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, può essere affrontato a piedi, in bicicletta e in carrozzina.

L'idea, che coinvolge anche la provincia di Alessandria, dalla zona di Casale a quella di Valenza, è un altro tentativo di fruizione 'green' dell'arteria fluviale più grande d'Italia. Come la Ciclovia VenTo, Venezia Torino, pensata per il cicloturismo.

“Il Cammino del Po”, è stato progettato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Cammino del Po – Aps, grazie al sostegno di Pomì, Bacchi Spa, Quixa, Panguaneta Spa, Stabili Srl e Trasporti Pesanti Srl, al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e alla collaborazione di Anmic Cremona.

Camminare lungo il Po? Per tutti!

Si tratta di un’idea progettuale alla portata di tutti: singoli camminatori più o meno esperti, famiglie con bambini, gruppi di giovani, anziani e persone diversamente abili. Il territorio pianeggiante sul quale si articola rende particolarmente idonea la sua percorribilità ad una platea variegata e composita, non ponendo i vincoli di accessibilità che, spesso, collina e montagna comportano. L'idea alla base di questo progetto è quella di anteporre le esigenze dei camminatori "non professionisti", anche a mobilità ridotta, rispetto a quelle dei camminatori ormai esperti. Il percorso si connota per itinerari particolarmente suggestivi, ispirati ai percorsi naturalistici tipici del Grande Fiume.

Il Cammino del Po è dunque un progetto che utilizza il "camminare" come strumento per veicolare numerosi messaggi in linea con il programma di azione per lo sviluppo sostenibile di Agenda 2030, tra i quali: