Randazzo, ancora stop: ko tecnico

GENOVA - Ko tecnico alla quinta ripresa: il ritorno sul ring di Luciano Randazzo non è stato come il pugile alessandrino aveva sperato.

Sul ring al Culmv di Genova, sede dei campionati regionali Youth ed Elite, il pugile della Pugilistica Valenzana si deve arrendere al nicaraguense Maycol Escobar, che vanta, fra gli altri risultati, anche un pareggio con il campione del mondo dei superleggeri.

Già al secondo round un colpo piega le gambe a Lucio, che però prova a rientrare nel match. Ma un gancio, al quinto, lo manda al tappeto: si rialza, l'arbitro lo conta,e poi decide che non è più nelle condizioni per proseguire il combattimento (sulla distanza delle sei riprese).

Una sconfitta che obbliga a cambiare i piani. "Si stava già lavorando per il match per il titolo dell'Unione Europea dei superleggeri, nella seconda metà di dicembre, ma il ko di oggi fa saltare tutto. Adesso c'è da valutare come riprogrammare l'attività - sottolinea l'allenatore, Adriano Gadoni - non solo fisicamente, anche di testa".