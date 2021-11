La Pasticceria Barberis protagonista della Giornata dei Locali Storici italiani

VALENZA - C'è anche Valenza tra le città del Piemonte e della Valle d'Aosta che parteciperanno alla prima giornata nazionale dei Locali Storici D'Italia domani, sabato 13 novembre. L'intento dell'iniziativa è quello di far conoscere o riscoprire questi luoghi d'eccellenza che, in molti casi, vantano una storia multi centenaria. Custodi del 'made in Italy', questi locali sono divenuti nel tempo luoghi simbolo in tutto il mondo.

Sono molte le iniziative a cui si potrà prendere parte in quest'occasione. Ben undici visite guidate e sette degustazioni si svolgeranno tra Torino, Chivasso, Mondovì e Bra (solo per citarne alcuni) alla scoperta di locali e dei loro giacimenti culturali, artistici, architettonici ed enogastronomici. Per Valenza a partecipare sarà la Pasticceria Barberis di Viale Oliva. Caffetteria ottocentesca, ha dovuto trasferirsi in una nuova sede nel 2006, portando con sé però gli eleganti arredi e la tradizione delle ricette originali. Per la giornata nazionale sarà possibile assaggiare questi prodotti locali, in una degustazione a ingresso libero dalle 15 alle 17.

Tutte le iniziative sono contenute nel nuovo sito dell'Associazione www.localistorici.it, dove oltre a consultare l'elenco delle iniziative suddivise per regione è possibile prenotare gli appuntamenti previsti ove richiesto.