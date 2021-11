«I dati peggiorano, ma rimane buono il contesto generale»

Questa volta il peggioramento indicato dai dati generali coinvolge anche il Piemonte. Ma il contesto resta nel complesso buono.



A sottolinearlo è Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, secondo il quale «bisogna fare subito una precisazione importante: la tendenza è chiaramente al peggioramento, ma solo se rapportata al recente passato, perché se noi invece prendiamo come parametro i numeri di novembre 2020, non c’è assolutamente confronto. Oggi raccontiamo di una crescita relativa a contagi, ospedalizzazioni e decessi, ma le cifre restano comunque contenute. Con qualche caso limite, per esempio Asti».



Per quanto riguarda la classifica relativa all’incidenza ogni 100mila abitanti, l’Italia raggiunge quota 63 e supera nettamente il Piemonte e la Lombardia (rispettivamente a 49 e 48), con Alessandria che chiude il gruppo a 41. Asti, come anticipato da Bianchi, è addirittura a 71 ed è di gran lunga la peggiore realtà piemontese.



«In termini di numeri assoluti - osserva il docente - il Piemonte sale da 1582 a 2098 contagi settimanali, il 33% in più contro il 5% del precedente aggiornamento: sono 300 casi al giorno in media e il traino è rappresentato da Torino, che contribuisce con 350 unità, ma in proporzione, alla luce delle dimensioni ridotte, fanno più impressione gli incrementi di Asti e di Biella, rispettivamente 57 e 54. Alessandria va bene nel bilancio settimanale, ma ha un rendimento anomalo e soggetto a forti oscillazioni».



Si sentono i primi effetti sugli ospedali: le terapie intensive salgono da 21 a 25 e raggiungono un indice di saturazione pari al 4% (soglia critica per entrare in zona gialla al 10%) e i ricoveri ordinari sono 224, 36 in più, con tasso di occupazione al 3,8%. In questo caso, va ricordato, il limite è fissato al 15%».



«Gli asintomatici sono al 60% - aggiunge il professore - gli extra protocollo salgono dall’11 al 12% e il tasso di positività aumenta allo 0,6%. I decessi? 14 in una settimana, 5 nell’Alessandrino».



In provincia i contagi settimanali scendono da 179 a 167, e la media è di 24 casi al giorno. I guariti arrivano a 159, con i nuovi positivi che crescono di sole tre unità per un totale di 373. «Interessante la situazione nei centri zona - conclude Bianchi - con Alessandria città che è in leggerissima salita, a 72, mentre vanno male Casale, che si spinge fino a 33, e pure Novi, che raggiunge Ovada a 29. Tortona in lieve flessione».