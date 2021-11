Al via domani il corso di Comunicazione del Gioiello al For.Al di Valenza

VALENZA - Prenderà il via domani presso la sede ‘Vincenzo Melchiorre’ di Valenza dell’agenzia formativa For.Al, il corso di Comunicazione del Gioiello condotto da Eugenia Gadaleta, fondatrice del progetto Milano Jewellery Tour ed esperta in comunicazione del gioiello. Il corso si dirama in quattro lezioni da due ore e di una lezione conclusiva individuale con ciascun partecipante.

Quali sono le regole di marketing da seguire per comunicare un prodotto di gioielleria? Quali sono gli errori più comuni? Come comunicano i brand più affermati? Sono solo alcuni degli interrogativi che troveranno risposta esauriente durante il ciclo di lezioni che proseguirà quindi mercoledì 10 novembre in presenza (dalle ore 17.15 alle ore 19 presso i locali di via Raffaello), per poi essere ultimato in modalità a distanza martedì 23 e mercoledì 24 novembre prima dell’incontro individuale con la docente.

Sono ancora aperte le iscrizioni e gli organizzatori hanno confermato che sarà possibile, per chi lo desidererà o sarà impossibilitato a presenziare, seguire a distanza anche le prime due lezioni; per ulteriori informazioni e per iscriversi occorre contattare la segreteria al numero 0131 952743 oppure evia mail all’indirizzo valenza@foral.org.