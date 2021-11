Domenica Rivarone celebra il Ringraziamento con la transumanza

RIVARONE - Domenica Rivarone celebra la Giornata del Ringraziamento con la tradizionale transumanza. Da alcuni ormai le campagne del paese accolgono la mandria dei pastori Laura e Marco Zanta, provenienti da Cusino Val Cavargna (CO). Le vacche trascorrono l'estate negli alpeggi delle Alpi Comasche a 2000 metri di altitudine e poi scendono a valle pascolando tra i pioppeti rivaronesi durante l'inverno.

I due mandriani hanno una grande tenacia: con il loro duro impegno mantengono vive le razze bovine in via d'estinzione, tra le quali la blu belga, la bruna alpina, la pezzata rossa d'Oropa. I capi di bestiame sono sempre seguiti dai fedelissimi cani pastori Leda e Lampo.

Ormai da anni Marco e Laura vengono accolti dalle sponde amiche del Tanaro che offrono erba a sufficienza per il loro bestiame e per questo motivo quest'anno riceveranno (seppure simbolicamente) la cittadinanza onoraria di Rivarone.

La festa inizia alle ore 10 con la santa messa officiata dal parroco Don Franco Torti. Alle ore 10.45 ci sarà la transumanza per le vie del paese, seguirà la benedizione agli animali, ai campi e ai mezzi agricoli e la distribuzione del pane benedetto di San Martino. Sarà poi il momento della premiazione della vacca Regina Madre. I bambini potranno cimentarsi nella mungitura e nel gioco della fattoria e potranno salire sul calesse a due cavalli di Enrico da San Giuliano Vecchio. Saranno presenti gli asini provenienti dal Ranch Campreia di Grava. Poi sarà il momento dell'esibizione di falconeria. Al termine della sfilata delle vacche seguirà il lancio dei palloncini per ringraziare il cielo. In piazza non mancheranno stand con prodotti locali e poi ceci, pizze, torte e polenta e vin brulé per tutti.