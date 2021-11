VALENZA - Inaugurata lo scorso venerdì 22 ottobre, si sarebbe dovuta chiudere ieri negli spazi espositivi di corso Garibaldi 35 la mostra 'Existentia' ma, per il grande successo di pubblico, l'esposizione è stata prorogata fino a domenica 7 novembre.

Il percorso sviluppa attraverso differenti linguaggi (arte, poesia, immagini) il tema del 'Potenziale Umano' per citare il sottotitolo della mostra stessa, come antidoto alle difficoltà della vita e nel valore di ciò che ci caratterizza e circonda.

Le ideatrici e promotrici del progetto sono Loredana Boschiero scultrice e pittrice valenzana, Iris Devasini poetessa e artista visiva monferrina e Ambra Pegorari fotografa casalese: tre artiste dall'ormai consolidato connubio che attraverso raffinate forme d’espressione raccontano le varie sfaccettature del sentire umano.

Mentre le musiche di Federico Gozzelino hanno fatto da apprezzato sottofondo alle numerose sensazioni vissute, degne di menzione anche le citazioni dantesche con tre suggestive installazioni dedicate a Inferno, Purgatorio e Paradiso e il video Art Arbitrium, un contemporaneo inferno dantesco, che ha particolarmente colpito i visitatori.

«Quando abbiamo deciso di sviluppare proprio a Valenza questo nostro progetto, nato da un'impulso creativo e comunicativo, come è tipico di noi tre, non pensavamo che la risposta da parte del territorio, sarebbe stata così importante. Ci riteniamo molto soddisfatte, soprattutto per ciò che abbiamo condiviso umanamente. L'arte ha il potere di creare profonde sinergie e di veicolare messaggi. Una grande responsabilità che noi artisti dobbiamo gestire con cura e vero amore. Questa autenticità traspare e non è possibile sostituirla con nulla d'altro. Le persone lo percepiscono ed è così che s'instaura un intimo dialogo fatto d'emozioni» dicono Boschiero, Devasini e Pegorari.

La mostra si visita nei giorni feriali dalle 17 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.