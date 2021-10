Ovada si prende il derby, Occimiano domina

OVADA - Si prende il derby settimanale di C la Pallavolo Ovada che, fra le mura amiche del ‘Geirino’, piega Alessandria con un 3-1 abbastanza netto: le ragazze di Patrone dominano i primi due parziali 25-14 e 25-15, hanno un piccolo passaggio a vuoto nel terzo perso 15-25 ma tornano a far vedere le loro qualità nel quarto ed ultimo set chiuso 25-15.

Continua inarrestabile la marcia della Nuova Elva Occimiano, che questa volta rifila il consueto 3-0 in trasferta alla Mokaor Vercelli: parziali a 14, 11 e 21 per una squadra che è al secondo posto in classifica dietro la Safa 2000 solo perché ha già osservato il turno di riposo, ma che non ha ancora lasciato per strada nemmeno un set. Cade, invece, in casa la Zs Ch Valenza: il Montalto Dora si impone in quattro set 22-25 22-25 25-20 16-25. Nella C maschile la capolista Stamperia Alicese non lascia scampo alla Plastipol Ovada, battuta in casa 0-3 14-25 11-25 22-25.

Acqui e Novi, la vittoria è la regola In B La Bollente ai piedi del podio, Moro & Co ai piedi del podio. In B1 Arredo Frigo vince. Oggi tocca a Junior Volley

Lo scontro diretto con la prima in classifica è fatale in serie D anche al Volley Pirates Novi Gavi, che dopo avere conquistato il primo set, cede alla Cime Careddu Canelli vincitrice in rimonta 3-1 (21-25 25-10 25-15 25-15). E’ invece fatale questa volta il tiebreak all’Alessandria Volley nella D maschile: i biellesi della Maxemy Mpb si impongono per 3-2 dopo un’altalena di risultati nei vari parziali 25-20 27-25 20-25 23-25 15-13.