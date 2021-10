Guido Damiani a Roma per la cerimonia ai (neo) Cavalieri del Lavoro

ROMA - Sono state consegnate in settimana, martedì 26 ottobre, al Palazzo del Quirinale a Roma le onorificenze ai venticinque Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso anno da Sergio Mattarella. Tra questi spiccca anche il nome del valenzano Guido Grassi Damiani che ha ricevuto il riconoscimento 'Al Merito del Lavoro' per l'impegno e la responsabilità etica impiegati nella diffusione del Made in Italy nel mondo.

«Sono estremamente onorato per questa prestigiosa onorificenza - ha dichiarato il presidente del Gruppo Damiani - Questa nomina rappresenta un riconoscimento non a me, ma a a tutti coloro che fanno parte di questo Gruppo e ci sprona a fare ancora meglio».