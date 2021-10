Dieci pazzi equipaggi a regatare sul Tanaro con le barche di cartone

RIVARONE - 'Buona la prima' per Tanaro Power Race, la competizione svoltasi ieri alla base fluviale Moka di Rivarone, dove dieci equipaggi si sono sfidati in appassionanti regate a bordo di imbarcazioni realizzate in loco con cartone e scotch. Numeroso il pubblico e grande curiosità per la categoria 'a motore', con natanti sospinti da fuoribordo 'veri' e improvvisati, come ad esempio i decespugliatori.

Traccia un bilancio l'ideatore, Stefano Scaglione, che pensa già all'edizione 2022, sempre in collaborazione con l'associazione Arca.