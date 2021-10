For.Al: il nuovo corso di formazione è dedicato ai neo-brand di gioielli

VALENZA - A novembre la sede ‘Vincenzo Melchiorre’ del For.Al di Valenza si farà teatro di un nuovo corso teorico e pratico condotto dalla docente e fondatrice del progetto Milano Jewellery Tour - esperta in comunicazione per il gioiello - Eugenia Gadaleta.

Un percorso formativo che consterà di quattro lezioni da due ore e una sessione conclusiva individuale con ciascun partecipante. Sarà dedicato in particolare ai titolari di un brand di gioielli, ma anche a coloro che hanno in cantiere il lancio delle proprie creazioni sul mercato, per analizzare in modo approfondito la comunicazione professionale ai giorni nostri.

La presentazione avverrà tramite un webinar gratuito giovedì 21 ottobre, alle 14.30. I posti per assistere sono limitati e, per iscriversi, occorre inviare una mail all’indirizzo valenza@foral.org.