Giovedì a Pecetto si presenta l'ultimo libro di Domenico Ravetti

PECETTO - Giovedì 14 ottobre alle 21 al circolo 'L'albero in piazza' di Pecetto di Valenza si presenta il libro 'Un giorno nella vita' di e con Domenico Ravetti. Con lui dialoga Gabriele Farello, presidente dell'Anpi di Casale.

Si discuterà di letteratura, società e passioni in una serata tra parole, scelte di vita e impegno sociale. Ingresso gratuito con Green Pass.

Domenico Ravetti, nato nel 1969 ad Alessandria, nel giugno di quest'anno per edizioni Epokè ha pubblicato 'Un giorno nella vita'. È il racconto della giornata di un uomo in dialogo con la sua coscienza che va alla ricerca degli effetti delle sue scelte sul prossimo. La costruzione letteraria gli ha permesso di affrontare temi sociali quali il lavoro, i disagi giovanili, l'ambiente, la salute, l'emancipazione femminile, la ludopatia. Consigliere comunale dal 1995 al 2004 a Castellazzo Bormida, nel 2003 è stato eletto presidente del consiglio comunale e nel 2004 sindaco. Dal 2004 al 2009 è stato vicepresidente dell'assemblea dei sindaci dell'Asl 20 e, dal 2009 al 2013, presidente della Conferenza dei sindaci dell'Asl alessandrina. Dal giugno del 2013 è segretario provinciale del Partito Democratico di Alessandria. Nelle elezioni del 2014 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella circoscrizione di Alessandria. A livello letterario, nel novembre 2011 per Edizioni Valle Scrivia ha pubblicato 'All'alba di un capodanno qualsiasi', una raccolta di sette diverse storie di sette persone che il protagonista incontra il primo giorno dell'anno uscendo di casa. Con la vendita del libro ha co-finanziato la realizzazione di un pozzo per l'approvvigionamento idrico a Utange in Kenia. Nel 2018 per edizioni Epokè ha pubblicato 'In viaggio con le radici nella terra' che è la storia politica che ha vissuto in prima persona dal 1993 al 2018. Attraverso il racconto ha potuto soffermarsi su alcune vicende di interesse locale e nazionale di particolare interesse.