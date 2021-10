Tutto il calcio della provincia in tempo reale

ALESSANDRIA - La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che si annuncia estremamente interessante.

In serie D è il giorno del derby: Casale e Hsl Derthona si affrontano infatti al 'Palli' in una sfida che va ben oltre il campanile, con le formazioni di Sesia e di Zichella che chiedono a questo confronto diretto lo slancio necessario per continuare a inseguire i rispettivi obiettivi. In Eccellenza, sia Castellazzo che Acqui vanno alla ricerca di conferma, con i ragazzi di Nobili chiamati a cercare i tre punti contro il Cbs, mentre quelli di Merlo chiedono strada all'Alba Calcio.

Capitolo Promozione: un solo derby, Ovadese-Arquatese, ma tante gare avvincenti, a cominciare da Asca-Trofarello. Per quanto riguarda la Prima Categoria, le partite di cartello sono a Felizzano e a Valenza, mentre in Seconda spicca Frugarolese-Boschese, un match che non è mai banale. Chiude la Terza, con la Vignolese che prova a scappare.