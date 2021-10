Con la consegna degli attestati si conclude la Damiani Academy 2021

VALENZA - Il Gruppo Damiani, tra i leader internazionali nella produzione e commercializzazione di gioielli di design di alta gamma, continua a supportare i giovani talenti grazie alla ‘Damiani Academy’: un progetto di alta formazione (sviluppato in collaborazione con Manpower) che ha l’obiettivo di creare specializzazioni tecniche in ambito orafo-artigianale, grazie a un percorso specifico finalizzato a formare professionisti da inserire nel mondo del lavoro.

L’obiettivo dell’azienda è individuare le migliori competenze tecniche e creative del mercato italiano e offrire loro l’occasione unica di intraprendere un percorso d’eccellenza presso i propri laboratori orafi di Valenza.

«Quest’iniziativa, che si rinnova ormai di anno in anno come una tradizione, rientra nelle attività volte dalla nostra azienda per avvicinare le nuove generazioni al mondo della gioielleria, valorizzare l’eccellenza artigianale Made in Italy e contribuire alla trasmissione del patrimonio artistico e culturale orafo.

Ho avuto il piacere di consegnare personalmente gli attestati ai partecipanti di quest’anno: i giovani talenti sono stati selezionati tra quasi 500 candidature e hanno avuto la possibilità di partecipare ai corsi di 5 settimane accanto ai nostri più abili orafi e incastonatori» spiega il vice presidente Giorgio Grassi Damiani. L'edizione del 2021 si è quindi conclusa