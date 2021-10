For.Al: riparte l’anno tra attività Erasmus e un nuovo corso di formazione

VALENZA - È iniziato in questi giorni nella sede “Vincenzo Melchiorre” dell’agenzia For.Al di Valenza un corso di pulitura promosso da Macro Ambito 3 – Offerta formativa per il mercato del lavoro: trecento ore di formazione per persone disoccupate e finalizzata all’inserimento in azienda.

Il percorso formativo è realizzato in collaborazione con alcune aziende del distretto.

Inoltre da domenica 17 a venerdì 22 ottobre quattro alunni del For.Al di Valenza, accompagnati da un docente, si recheranno a Salonicco, per uno scambio culturale e formativo con i colleghi greci, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Il futuro è il nostro gioiello” arrivato alla terza annualità.