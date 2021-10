Sabato l'open day al circolo 'Amici della musica'

VALENZA - Domani dalle 11 alle 18 open day al ‘Nuovo circolo amici della musica prof. Paolo Piacentini’ in via Carducci 4/a. Si potranno conoscere gli insegnanti, assistere a lezioni tipo, provare gli strumenti e avere tutte le informazioni per i corsi di moderna (chitarra, tastiere, sax, batteria, canto moderno e jazz) e classica (pianoforte, violino, clarinetto e tecnica vocale).