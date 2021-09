Damiani premia la migliore tesi dedicata a giovani e gioielleria

ROMA - Il valenzano Gruppo Damiani continua a sostenere i premi di laurea del Comitato Leonardo, premiando la tesi più brillante dedicata a ‘Le nuove generazioni e il mondo della gioielleria: trend, materiali, comunicazione e l’approccio all’acquisto. I player, i mercati ed i consumi a livello internazionale’.

L’obiettivo del progetto assegnato è di evidenziare il ruolo delle attività strategiche volte ad attirare i millennials ad avvicinarsi al mondo della gioielleria, con particolare riferimento ai trend che influenzano gli acquisti e i comportamenti delle nuove generazioni.

Nell’ambito della Giornata Qualità Italia tenutasi la scorsa settimana a Roma alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano, Giorgio Grassi Damiani, vice presidente del Gruppo Damiani, ha consegnato il premio a Francesca Igini per «l’attenta analisi e l’approccio sperimentale nello sviluppo del tema assegnato ma soprattutto per la particolare attenzione volta alle sfide in ambito etico e sostenibile che il settore della gioielleria sta affrontando».

Per supportare e valorizzare la migliore tesi della giovane laureata, il brand di Valenza le offrirà una borsa di studio sotto forma di stage retribuito. Il premio fa parte dei riconoscimenti offerti dalle aziende associate al Comitato Leonardo, che negli anni hanno permesso di supportare centinaia di giovani laureati e studiosi provenienti da istituti universitari in tutta Italia.